МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" упали на 4% после новостей о рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2022 год, следует из данных Московской биржи. Азиатские биржи закрыли торги вторника в основном в минусе

К 15.44 мск акции нефтяной компании дешевели на 3,4%, до 166,6 рубля, а минутами ранее они максимально падали на 4,3% — до 165,1 рубля. До новостей по дивидендам акции торговались по 172 рубля, то есть примерно на 3% выше текущих цен.

Ранее во вторник совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.