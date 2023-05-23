МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеренно снижается во второй половине дня

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,32%, до 2641,66 пункта, долларовый РТС — на 0,21%, до 1038 пунктов ровно.