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2023
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Российский рынок акций вырос во вторник
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Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,32%, до... ПРАЙМ, 23.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,32%, до 2641,66 пункта, долларовый РТС — на 0,21%, до 1038 пунктов ровно.