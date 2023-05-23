МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник немного повысился, сумев побороть падение бумаг "Газпрома" (-2,9%), совет директоров которого рекомендовал сохранить дивиденды за 2022 год на уровне первого полугодия, помогла дорожающая нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций вырос во вторник

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,32%, до 2641,66 пункта, долларовый РТС — на 0,21%, до 1038 пунктов ровно.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

Российский рынок акций во вторник продолжил торговаться в "боковом коридоре". При этом подорожавшая нефть помогла преодолеть негатив от падения тяжеловесных акций "Газпрома", по которому за 2022 год более не будет дивидендов (кроме 51,03 рубля на акцию за первое полугодие). Московская биржа начала торги первым БПИФом на юаневые облигации

"Давление на рынок оказывали прежде всего новости о невыплате дивидендов "Газпрома", но рост нефтяных цен в мире компенсировал негативные локальные новости", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Совет директоров "Газпрома" во вторник рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.

Стоимость нефти к 20.24 мск росла на 1,8%, до 77,4 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 103,5 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках. Западные фондовые индексы снижались на 0,1-1,3%.

В лидерах роста цены на Московской бирже — бумаги ДВМП (+5,4%), ВТБ (+3,2%), "Фосагро" (+2,4%).

Акции Сбербанка (+2,1%), сравнимые с "Газпромом" по степени влияния на индексы, могли вырасти на фоне перетока средств инвесторов из бумаг газового концерна в эти высоколиквидные банковские акции.

Упали бумаги "Газпром нефти" (-4,3%), не порадовавшей высокими дивидендами. Также подешевели акции Polymetal (-4,1%), "Яндекса" (-2%), ПИКа (-1,7%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи в среду может вырасти, но вряд ли ему пока удастся закрепиться на уровнях выше 2650 пунктов, полагает Григорьев.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", прогноз по индексу Мосбиржи на среду — 2600-2700 пунктов.

Индекс Мосбиржи остается вблизи годового максимума — 2658,57 пункта, таким образом, сохраняя основной сценарий роста, полагает Евгений Линчик из УК "Первая".