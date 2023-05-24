МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно растет в самом начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Пробуксовка на высоких оборотах

К 10.01 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,08%, до 2643,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1039,56 пункта.