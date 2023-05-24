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2023
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Российский рынок акций поднимается утром в среду
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Российский рынок акций незначительно растет в самом начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. К 10.01 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,08%, до 2643,67... ПРАЙМ, 24.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно растет в самом начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,08%, до 2643,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1039,56 пункта.