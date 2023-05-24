МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после несущественного роста в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Nikkei опустился вторую сессию подряд

К 11.16 мск индекс Мосбиржи понижается на 0,49%, до 2628,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1036,02 пункта. Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально повышался на 0,34%, до 2650,69 пункта, РТС — на 0,33%, до 1041,51 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом повышается на 1,07%, до 77,66 доллара за баррель.

Акции "Сегежи" снижаются на 3,36%. Ранее в среду компания опубликовала отчет по МСФО за первый квартал 2023 года, зафиксировавший снижение ее выручки на 42% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 18,7 миллиарда рублей. Чистый убыток компании сократился на 52%, до 3,76 миллиарда рублей.

Кроме этого дешевеют акции ДВМП (-3,65%), "Газпрома" (-2,25%), "Юнипро" (-1,13%), "Русала" (-0,99%) и АФК "Система" (-0,95%).

Наибольший рост демонстрируют акции НМТП (+3,04%), акции Polymetal (+2,06%), расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (+1,58%), акции "Совкмофлота" (+1,09%) и "Совкомфлота" (+0,87%).

"Индекс Мосбиржи будет двигаться в верхней части диапазона 2620-2660 пунктов. Однако допускаем, что индекс может попытаться обновить максимумы года, так как главная интрига текущего дивидендного сезона вчера была снята. Допускаем дальнейший переток инвесторов в акции Сбербанка и "Лукойла", что позволит индексу Мосбиржи подняться выше 2660 пунктов", — полагает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.