МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Торги на российском рынке акций во второй половине среды проходят без явно выраженной динамики, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы Уолл-стрит опускаются перед выходом протокола ФРС США

К 14.40 мск индекс Мосбиржи символически растет на 0,01%, до 2642 пункта, долларовый индекс РТС повышается на 0,3%, до 1041,07 пункта. Ранее в ходе торгов индексы неоднократно переходили как к снижению, так и к росту.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом существенно повышается. Его стоимость растет на 1,51%, до 78 долларов за баррель.

"Российский рынок на старте сессии совершил рывок вверх, немного обновив вчерашний максимум, но затем резко снизился. Правда, нисходящее движение также не получило развития, вскоре произошло восстановление. Нефтяные цены после небольшой просадки возобновили уверенный рост в начале наших торгов, переписывая трехнедельные вершины", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего растут расписки "Эталона" (+8,26%), акции НМТП (+3,79%), Polymetal (+3,41%), расписки TCS Group (банк "Тинькофф") (+2,36%), привилегированные (+1,62%) и обыкновенные (+1,09%) акции "Сбербанка" и акции "Новатэка" (+0,82%).

"Бумаги "Новатэка" и Сбербанка продолжают движение вверх, стартовавшее накануне после новости о рекомендации совета директоров "Газпрома" отказаться от выплаты финального дивиденда за 2022 год. В результате инвесторы предпочли переложиться в другие российские голубые фишки, чтобы избежать больших потерь из-за снижения акций "Газпрома". Дополнительным позитивом для "Новатэка" стало одобрение Госдумой обнуления НДПИ для проектов компании на Ямале, что должно положительно сказаться на ее результатах", — комментирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Сильнее всего снижаются акции "Магнита" (-4,44%), падающие второй день подряд после сообщения Московской биржи о переводе бумаг в третий котировальный список торговой площадки.

Также снижаются акции "Сегежи" (-3,56%), "Соллерса" (-2,34%), ДВМП (-2,23%) "Газпрома" (-2,04%) и "Яндекса" (-2%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в недельном диапазоне 2610–2660 пунктов, выход из которого может произойти при появлении более или менее значимого рыночного или новостного триггера", — полагает Бабин.

Аналитик "Финама" Алексей Калачев считает, что если новостной фон на сегодняшних торгах останется нейтральным, то выраженной динамики не покажет и рынок акций.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 24 мая: диапазон 2600–2660 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1060 пунктов", — заключает Чернов.