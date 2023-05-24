2023-05-24T18:59:48+03:00
2023-05-24T18:59:48+03:00
2023-05-24T18:59:48+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230524/840676539.html
Российский рынок акций вырос в среду
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,5%, до... ПРАЙМ, 24.05.2023
акции, рынки, новости, россия, акции, биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20230524/840670251.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,5%, до 2654,99 пункта, долларовый РТС — на 0,57%, до 1043,95 пункта.