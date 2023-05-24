МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций перешел к снижению

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,5%, до 2654,99 пункта, долларовый РТС — на 0,57%, до 1043,95 пункта.