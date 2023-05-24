МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду повысился, локомотивом выступали ценные бумаги Сбербанка, которые выросли на новостях о начале выплаты рекордных дивидендов и которые сегодня — в одиннадцатую торговую сессию — закрыли гэп (провал цены), образовавшийся после дивидендной отсечки, следует из данных торгов. Российский рынок акций вырос в среду

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,5%, до 2654,99 пункта, долларовый РТС — на 0,57%, до 1043,95 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

Российский рынок акций в среду продолжил умеренно повышаться. Поддержка приходила от рынка нефти. Нефть дорожает после выхода данных о снижении запасов в США

"Попутным ветром российскому рынку сегодня послужили повышение цен на энергоресурсы и сохраняющаяся слабость рубля к доллару, который, несмотря на дорожающую нефть, остается около ключевого уровня 80 рублей", — комментирует Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Стоимость нефти к 21.03 мск росла на 1,3%, до 77,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 103,8 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках. Западные фондовые индексы падали на 0,7-1,9%. Однако глобальный фондовый негатив мало влиял на российские акции.

В лидерах роста цены на Московской бирже — бумаги "Эталона" (+10,7%), ТМК (+5,1%), НМТП (+4,2%).

Акции Сбербанка (+2,8%) ощутимо (для высоколиквидных бумаг) растут второй день подряд. Крупнейший в РФ банк начал в среду выплату дивидендов в бюджет РФ (половину от всех) и 1,75 миллиона остальных акционеров (вторую половину). Размер рекордных дивидендов (за 2022 год) составляет 565 миллиардов рублей или 25 рублей на акцию.

Упали в цене акции "Магнита" (-5,1%), бумаги "Газпрома" (-2%), "Яндекса" (-1,5%), Segezha (-4,9%).

Segezha Group опубликовала результаты по МСФО за первый квартал 2023 года. Скорректированный чистый убыток составил 3,8 миллиарда рублей, выручка снизилась на 42% в годовом исчислении, отмечает Арина Власова из УК ПСБ. "Восстановление объемов продаж, девальвация рубля, государственная поддержка и постепенное налаживание логистических цепочек поддержат компанию в 2023 году", — полагает она.

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи обновил максимум текущего года (2659,68 пункта) во многом благодаря бумагам Сбербанка и TCS Group, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Финансовый сектор РФ остается одним из фаворитов в условиях ориентации на национальную экономику в период санкций", — добавляет она.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", прогноз по индексу Мосбиржи на среду — 2600-2700 пунктов.