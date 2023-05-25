МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга повышается на 0,2%, следует из данных Московской биржи.

Новые годовые максимумы

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск прибавляет 0,21% — до 2660,50 пункта, индекс РТС — 0,19%, до 1045,96 пункта.