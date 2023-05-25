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Акции на Мосбирже открыли торги четверга ростом
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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга повышается на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск прибавляет 0,21% — до 2660,50... ПРАЙМ, 25.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга повышается на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск прибавляет 0,21% — до 2660,50 пункта, индекс РТС — 0,19%, до 1045,96 пункта.