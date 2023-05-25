МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг утром перешли к снижению, а акции продуктового ритейлера "Магнит" продолжающимся третий день сильным падением котировок отыгрывают понижение уровня листинга на Московской бирже, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Акции на Мосбирже открыли торги четверга ростом

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.29 мск снижается на 0,4%, до 2643,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1043 пунктов.

Утром индекс Мосбиржи максимально повышался до 2663,51 пункта – максимума более чем за год.

Акции "Магнита" (-4% к закрытию среды) уже подешевели за три сессии на 13%, отыгрывая их перевод Московской биржей из первого в третий уровень котировального списка, "в связи с неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок".

Абсолютно непонятно, почему менеджмент компании не исполнил требования биржи для того, чтобы остаться в первом списке, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Теперь из бумаги начнут активно выходить крупные фонды, инвестиционная декларация которых не позволяет "вкладываться" в бумаги, считающиеся неликвидными. Стоит ожидать снижения инвестиционных рейтингов компании, а это создаст ей некоторые проблемы для привлечения финансирования, в том числе по размещению новых выпусков облигаций для погашения старых в следующем году. Так что падение акций "Магнита" не завершено", — прогнозирует он.