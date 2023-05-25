МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько снижается во второй половине торгов четверга, главным образом вследствие удешевления нефти, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Азиатские биржи в основном опустились по итогам торгов четверга

К 15.42 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,25%, до 2648,26 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1040,85 пункта.

"Открывшись вверх на неоднозначном внешнем фоне, российский рынок вновь переписал годовой максимум, но сразу перешел к активному снижению из-за ухудшения ситуации на биржевых площадках. К текущему моменту у нас произошел хороший отскок от дневных минимумов. Основным негативом для нас выступает быстрое снижение нефтяных цен от трехнедельных вершин, установленных вчера", — считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет сейчас на 1%, до 77,56 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

Третью торговую сессию подряд сильнее всего из ликвидных бумаг дешевеют акции "Магнита" (-4,43%), отыгрывающие новость о переносе бумаг компании в третий котировальный список Московской биржи.

Также заметно дешевеют акции Polymetal (-2,26%), ДВМП (-2,19%), "Сегежи" (-2,19%), расписки TCS Group (-1,98%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,81%).

"Сегежа" оставалась под нисходящим давлением после публикации накануне финансовых результатов за первый квартал текущего года и отказа от выплаты дивидендов за 2022 год", — считает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Наибольший рост демонстрируют котировки "Яндекса" (+3,87%). Бумаги компании дорожают после сообщений СМИ о том, что компания в ходе разделения активов предложит инвесторам возможность обменять акции нидерландской Yandex N.V. на бумаги российского бизнеса компании, сохранить их или получить денежную компенсацию.

Также заметно дорожают привилегированные акции "Транснефти" (+2,21%), расписки "Русагро" (+1,44%), акции "Аэрофлота" (+1,32%) и НЛМК (+1,19%).

"Если нефтяные цены не ускорят снижение, а рубль — подорожание, индекс Мосбиржи может попытаться пробить сегодняшнюю вершину 2664 пункта с ближайшей целью роста в районе 2697 пунктов", — считает Бабин.