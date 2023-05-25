МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал несущественное снижение по итогам основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.

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Российский рынок акций умеренно снижается на нефтяном негативе

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,19%, до 2649,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33%, до 1040,48 пункта.