МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций немного снизился по итогам основной торговой сессии четверга в отсутствие значимых позитивных новостей и на фоне существенного снижения цен на нефть, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Акции на Мосбирже открыли торги четверга ростом

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,19%, до 2649,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33%, до 1040,48 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent к 19.50 мск дешевеет на 3,18%, до 75,87 доллара за баррель.

"В первую очередь рынок корректировался от локальных максимумов в отсутствие принципиально важных позитивных новостей. Давление на отдельные акции оказывали и развернувшиеся сегодня вниз цены на нефть на фоне утренних заявлений Новака", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

По мнению Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, сегодняшняя негативная динамика российского рынка акций объясняется неопределенностью в отношении решения проблемы с госдолгом США. Дополнительное давление на котировки оказывают неоднозначные корпоративные новости и коррекция в ценах на некоторые сырьевые товары, считает аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего по итогам третьей сессии подряд снизились акции "Магнита" (-4,15%), отыгрывающие перевод бумаг в третий котировальный список Мосбиржи. Московская биржа начала торги первым БПИФом на юаневые облигации

Также существенно подешевели привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-2,97%), акции Polymetal (-2,78%), "Сегежи" (-2,45%), "Соллерса" (-2,04%) и ВТБ (-1,76%).

Наибольший рост показали расписки Qiwi (+6,47%), дорожающие в преддверии публикации финансовых результатов за первый квартал текущего года по МСФО, назначенной на пятницу. Также повысились акции "Яндекса" (+5,25%), привилегированные акции "Транснефти" (+3,36%), акции НЛМК (+2,51%) и "Северстали" (+2,01%).

"В четверг в СМИ появилась информация о том, что "Яндекс" в рамках разделения активов предложит инвесторам выбрать из трех основных вариантов действий: получить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или долю в отделяемом международном бизнесе. Новые экономические инвесторы при этом не будут иметь контроля над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент "Яндекса", — напоминает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"Активность покупателей в конце недели может сдерживать фактор пятницы, особенно актуальный в условиях геополитической напряженности и общерыночной неопределенности. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 26 мая — 2600-2700 пунктов", — полагает Бахтин.

Мильчакова дает аналогичный прогноз по индексу Мосбиржу на пятничные торги — диапазон 2600-2700 пунктов.

По мнению Григорьева, индекс Мосбиржи может закончить неделю ниже отметки в 2650 пунктов.