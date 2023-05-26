МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать риски, связанные с повышением потолка госдолга США. Доллар на открытии торгов в пятницу слегка снижается

По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,14% — до 3 196,89 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2 002,16 пункта, южнокорейский KOSPI — растет на 0,16%, до 2 558,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,11%, до 7 145,8 пункта. Японский Nikkei 225 поднимается на 0,63% — до 30 996 пунктов.

Торги в Гонконге не проходят в связи с выходным днем. В четверг гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,93%, до 18 746,92 пункта.

Одним из основных факторов на рынке остается вопрос повышения лимита госдолга США. В четверг президент страны Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

"Мы думаем, что законодатели рассматривают 1 июня как жесткий крайний срок, поскольку это единственная конкретная дата, с которой конгресс должен работать…. Однако… минфин не будет близко к исчерпанию средств к 1 июня…. Таким образом, обсуждение может затянуться", — считает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Франс Пресс.