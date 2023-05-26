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https://1prime.ru/Stocks/20230526/840692122.html
Акции на Мосбирже падают на старте торгов пятницы
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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы незначительно меняется, переходя от снижения к росту и обратно, следует из данных Московской биржи. Индекс... ПРАЙМ, 26.05.2023
акции, рынки, новости, акции, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы незначительно меняется, переходя от снижения к росту и обратно, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск прибавлял 0,23% — до 2655,98 пункта, индекс РТС — 0,58%, до 1046,56 пункта. На открытии Индекс Мосбиржи немного снижался.
Акции ТГК-2 (-5% "префы" и — 5,5% "обычка") отыгрывают решение совета директоров компании, рекомендовавшего не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.