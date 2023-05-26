МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы незначительно меняется, переходя от снижения к росту и обратно, следует из данных Московской биржи. Индекс на месте, но голубые фишки летают

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск прибавлял 0,23% — до 2655,98 пункта, индекс РТС — 0,58%, до 1046,56 пункта. На открытии Индекс Мосбиржи немного снижался.

Акции ТГК-2 (-5% "префы" и — 5,5% "обычка") отыгрывают решение совета директоров компании, рекомендовавшего не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.