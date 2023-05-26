МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает обязательный вывод на биржу части акций уходящих из РФ компаний при их выкупе, это будет условием при рассмотрении таких сделок, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах съезда Ассоциации банков России. СМИ раскрыло, сколько будет стоить уход европейских компаний из России

В мае глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает с правительством, чтобы при покупке уходящих из страны иностранных компаний резиденты брали на себя обязательство выводить часть их акций на рынок. ЦБ выступает за вывод на рынок до 20% купленных акций, пояснял тогда первый зампредседателя регулятора Владимир Чистюхин.

"Это совместная позиция. Мы тоже поддерживаем, да. Это предполагается, что это будет просто каждое решение подкомиссии при рассмотрении подробного рода вопросов — будет сопровождаться таким условием", — заявил Моисеев.

При этом он уточнил, что обязательство не будет распространяться на те акции, которые уже выкуплены. "Нет, задним числом, конечно, нет", — ответил замминистра на соответствующий вопрос.