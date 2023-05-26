Минфин поддержит размещение на бирже акций уходящих компаний
Минфин поддержит размещение на бирже выкупаемых акций уходящих иностранных компаний
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает обязательный вывод на биржу части акций уходящих из РФ компаний при их выкупе, это будет условием при рассмотрении таких сделок, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах съезда Ассоциации банков России.
В мае глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает с правительством, чтобы при покупке уходящих из страны иностранных компаний резиденты брали на себя обязательство выводить часть их акций на рынок. ЦБ выступает за вывод на рынок до 20% купленных акций, пояснял тогда первый зампредседателя регулятора Владимир Чистюхин.
"Это совместная позиция. Мы тоже поддерживаем, да. Это предполагается, что это будет просто каждое решение подкомиссии при рассмотрении подробного рода вопросов — будет сопровождаться таким условием", — заявил Моисеев.
При этом он уточнил, что обязательство не будет распространяться на те акции, которые уже выкуплены. "Нет, задним числом, конечно, нет", — ответил замминистра на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/Stocks/20230526/840697395.html
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