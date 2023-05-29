МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном показывают рост на фоне достижения договоренности в США по потолку госдолга, при этом японский Nikkei 225 достиг максимума 1990 года, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на 1,21 процента за день

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15% — до 3 217,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,43%, до 2 003,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,27%, до 18 696 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,95%, до 7 222,5 пункта.

Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,95% — до 31 211 пункта, при этом в ходе торгов максимальный уровень составлял 31 606 пункта, что является максимумом с лета 1990 года. А южнокорейский KOSPI в понедельник не торгуется, в пятницу индекс вырос на 0,16%, до 2 558,81 пункта,

Поддерживают торги региона новости по переговорам о потолке госдолга США. Ранее президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны.

"Когда отвлекающий фактор потолка госдолга отошел на задний план, инвесторы могут переключить свое внимание на базовые показатели рынка. При этом одна из причин беспокойства заключается в том, что фундаментальная картина остается неустойчивой", — приводит мнение аналитика Richard Bernstein Advisors Дэна Сузуки (Dan Suzuki) агентство Франс Пресс.

В то же время дополнительную поддержку японский Nikkei 225 получил за счет ослабления национальной валюты, поскольку удешевление иены поддерживает относительный доход японских компаний-экспортеров. Курс доллара к иене рос на протяжении трех недель подряд и теперь находится на уровне выше 140 иен за доллар, в конца апреля курс находился ниже 135 иен за доллар.