МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник показывают в основном снижение, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры с осторожностью ожидают новостей по лимиту госдолга США. Фондовые индексы Германии снизились в ожидании европейской статистики

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,71%, до 3 198,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 1 988,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшается на 0,73%, до 18 415 пунктов, южнокорейский KOSPI растет на 0,9%, до 2 581,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 0,13%, до 7 208,2 пункта. Японский Nikkei 225 поднимается на 0,35%, до 31 343,5 пункта.

Вопрос потолка госдолга продолжает оставаться важным фактором для инвесторов. Как сообщал Белый дом, президент США Джо Байден находится в ежедневном контакте с лидерами конгресса на тему предстоящего голосования по соглашению, призванному повысить потолок госдолга в стране и тем самым избежать дефолта.

Ранее Байден сообщил, что ему удалось достичь бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта в стране.

"Голосование по потолку долга США, как ожидается, начнется в среду, и, судя по всему, существует достаточная поддержка для его принятия", — сообщил агентству Франс Пресс аналитик National Australian Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland).

Японский индекс при этом поддерживается макростатистикой из Японии. Безработица в стране в апреле сократилась до 2,6% с мартовского уровня в 2,8%, хотя показатель ожидался на уровне 2,7%.