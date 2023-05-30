МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "ФСК-Россети" и "Сегежа Групп" войдут в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС с 16 июня, сообщает Московская биржа. "СПБ Биржа" увеличит число международных ценных бумаг на утренней сессии

"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 16 июня 2023 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов. В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "ФСК – Россети" и обыкновенные акции ПАО "Сегежа Групп", — говорится в сообщении.

В свою очередь в базу расчета индекса голубых фишек войдут обыкновенные акции "Интер РАО" и "Русала", а покинут индекс акции "Фосагро" и расписки TCS Group (банк "Тинькофф").

В базу расчета индекса телекоммуникаций войдут обыкновенные акции "Таттелекома", а индекса нефти и газа — обыкновенные акции "Русснефти".

Расписки Noventiq покинут базы расчета индекса акций широкого рынка, индекса средней и малой капитализации и отраслевого индекса информационных технологий.