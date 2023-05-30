МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Детский мир" запустил программу выкупа обыкновенных акций у миноритариев по цене 71,5 рубля, инвесторы-нерезиденты из недружественных стран смогут продать свои акции, минуя счета "С", с дисконтом — по 60,77 рублей, следует из сообщения компании. Акции "ФСК-Россети" и "Сегежи" войдут в базу расчета индекса Мосбиржи

Крупнейший российский ритейлер детских товаров проводит трансформацию компании в частный бизнес путем реорганизации из ПАО в ООО. Ранее во вторник было объявлено о завершении процедуры реорганизации в форме выделения 100% дочерней операционной компании "ДМ".

"В качестве следующего шага планируемой трансформации дочерние общества компании запустили программы приобретения обыкновенных акций ПАО "Детский мир" у акционеров. …По общему правилу, приобретение акций будет осуществляться по цене 71,5 рублей за одну акцию (кроме случаев использования инвесторами-нерезидентами из недружественных государств особых условий вывода средств за рубеж)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания получила разрешение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на совершение сделок с инвесторами-нерезидентами из недружественных государств и лицами, находящимися под их контролем.

"В соответствии с решением правкомиссии …нерезиденты из недружественных государств будут вправе продать свои акции на следующих условиях: по цене 71,50 рублей за одну акцию с получением денежных средств на счета типа "С", либо по цене 60,77 рублей за одну акцию с получением денежных средств на указанные акционерами расчетные счета, минуя счета типа "С", — добавляется в сообщении.