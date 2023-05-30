МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций умеренно повышается во второй половине вторника, несмотря на неоднозначный внешний фон, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Котировки пшеницы в Чикаго упали на 1,5 процента

К 14.41 мск индекс Мосбиржи растет на 0,31%, до 2740,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1068,53 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent при этом дешевеет на 1,4%, до 76,02 доллара за баррель.

"Во вторник российский рынок открылся вниз, обновив вчерашний минимум на ухудшении геополитической обстановки. Однако эту просадку быстро выкупили, после чего активный рост продолжился. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил годовой максимум. При этом внешний фон является неоднозначным: фондовые площадки повышаются, в то же время нефтяные цены несут ощутимые потери, но к текущему моменту отыграли их существенную часть", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 14.41 мск повышаются расписки "Эталона" (+5,85%).

Ранее во вторник компания сообщила, что по итогам первого квартала 2023 года продажи недвижимости сократились на 32% в стоимостном выражении, до 13,4 миллиарда рублей, в физическом выражении — на 19%, до 73,6 тысячи квадратных метров, однако в апреле был зафиксирован рост на 67% — до 7,3 миллиарда рублей и 39,4 тысячи квадратных метров.

Также существенный рост демонстрируют обыкновенные (+5,75%) и привилегированные (+2,74%) акции "Башнефти", акции "Совкомфлота" (+3,92%) и акции "Магнита" (+2,98%), повышающиеся на фоне новостей о том, что Московская биржа сохранит бумаги компании в составе индексов Мосбиржи и РТС до сентября, когда база расчета индексов будет вновь пересмотрена.

В лидерах снижения — акции МКБ (-2,57%), привилегированные акции "Мечела" (-1,84%), расписки VK (-1,79%) и акции "Полюса" (-1,53%).

"МКБ накануне предупредил инвесторов об отсутствии у него возможности осуществить выплаты по некоторым выпускам облигаций в соответствии с первоначальными условиями. Это связано с подсанкционным статусом банка. Кроме того, кредитная организация не сможет выплатить проценты и погасить основную сумму займа по некоторым выпускам облигаций", — говорит аналитик Freedom Finance Global Владиимир Чернов.

ПРОГНОЗЫ

Бабин полагает, что в случае, если ситуация на мировых рынках серьезно не ухудшится, то индекс Мосбиржи продолжит повышаться с ближайшей целью в районе пятнадцатимесячной вершины на отметке в 2835 пунктов.

Аналитик "Финама" Александр Ковалев полагает, что к концу сегодняшней сессии индекс Мосбиржи имеет все шансы закрыть торги вблизи отметки 2740 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие основной сессии 30 мая: диапазон 2700–2800 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1040–1090 пунктов", — заключает Чернов.