МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" после проведенного дискретного аукциона продолжили рост и повышаются более чем на 20%, следует из данных торгов на Московской бирже. Оборот торгов зарубежными акциями на "СПБ бирже" упал в мае

Мосбиржа ранее в среду с 11.08 до 11.38 мск проводила дискретный аукцион по привилегированным акциям банка "Санкт-Петербург" после их роста более чем на 20%.

К 11.39 мск привилегированные акции банка растут на 21,45%, до 50,4 рубля, максимально бумаги повышались на 26,2%, до 52,4 рубля.

В конце мая Московская биржа сообщила, что с 5 июня 2023 года дискретные аукционы смогут проводиться по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам. Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин указывал, что технология дискретного аукциона показала себя эффективным инструментом в периоды повышенной волатильности: она позволяет сгладить резкие всплески ценовых колебаний, успокоить настроения на рынке, с другой стороны, клиенты не теряют возможности корректировать свои позиции, что очень важно в моменты высокой волатильности.

Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов. После 16.40 мск дискретные аукционы не проводятся.