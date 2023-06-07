МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Американская биржа Nasdaq отклонила запрос Ozon отменить запрет на торговлю ее ценными бумагами, следует из пресс-релиза компании. Фондовые индексы Европы снизились на отказе инвесторов от риска

Ozon 15 марта наряду с другими компаниями из России получил уведомление от Nasdaq о том, что американские депозитарные акции (ADS) будут исключены из листинга биржи.

"Компания подала запрос на проведение слушаний… чтобы обжаловать решение о делистинге. Слушание состоялось 27 апреля 2023 года. Шестого июня 2023 года мы получили письменное решение Комиссии (Nasdaq — ред.), в соответствии с которым… Комиссия отклонила просьбы компании об отмене запрета на торги и восстановление торгов нашими ADS", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ozon намерена оспорить решение комиссии биржи.