Nasdaq отклонила запрос Ozon на отмену запрета на торговлю акциями компании
Nasdaq отклонила запрос Ozon отменить запрет на торговлю ценными бумагами компании
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Американская биржа Nasdaq отклонила запрос Ozon отменить запрет на торговлю ее ценными бумагами, следует из пресс-релиза компании.
Ozon 15 марта наряду с другими компаниями из России получил уведомление от Nasdaq о том, что американские депозитарные акции (ADS) будут исключены из листинга биржи.
"Компания подала запрос на проведение слушаний… чтобы обжаловать решение о делистинге. Слушание состоялось 27 апреля 2023 года. Шестого июня 2023 года мы получили письменное решение Комиссии (Nasdaq — ред.), в соответствии с которым… Комиссия отклонила просьбы компании об отмене запрета на торги и восстановление торгов нашими ADS", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Ozon намерена оспорить решение комиссии биржи.
https://1prime.ru/Stocks/20230607/840778188.html
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