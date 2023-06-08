МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Почти половина российских инвесторов (48%) готовы вкладываться в отечественные акции, показал опрос клиентов УК "Альфа-Капитал", с результатами которого ознакомилось РИА Новости. Финансисты оценили возможности искусственного интеллекта в инвестировании

"В качестве инструмента для вложений клиенты в первую очередь рассматривают российские акции — в них сейчас готовы инвестировать почти половина опрошенных (48%). Российский фондовый рынок показал сильную динамику этой весной благодаря началу дивидендного сезона, что не могло не привлечь внимание инвесторов. Кроме того, акции лучше других инструментов обыгрывают инфляцию на длинном горизонте", — сообщает управляющая компания.

Еще треть клиентов компании (30,7%) отдают предпочтение инвестициям в российские облигации. Порядка 38% считают привлекательными инвестиции в недвижимость через ЗПИФы, а золотом интересуются порядка 18% опрошенных.

В то же время инвестиции в иностранные инструменты в силу инфраструктурных рисков и рисков рецессии в развитых экономиках отошли на второй план: в зарубежные акции или облигации готовы инвестировать лишь 13% опрошенных клиентов компании.

"Рубль остается основной валютой для инвестиций среди подавляющего большинства клиентов: вкладывать в рублях планируют почти 83%. На втором месте оказались инвестиции в юанях — китайскую валюту отметили почти 30% инвесторов. Инструменты в долларах рассматривают 21,3%, в евро — чуть менее 10%", — уточнили в "Альфа-Капитале".

Что касается сроков вложений, то почти половина респондентов – 48% — ориентируются на небольшой срок инвестиций – от года до трех лет. 19,7% не готовы вкладываться более чем на год. 18,9% наиболее привлекательным считают горизонт 3-5 лет. Наконец, вкладывать более чем на 5 лет готова наименьшая часть опрошенных – лишь 13,4%.

Помимо инвестиций в ценные бумаги, участники опроса обращаются и к другим финансовым инструментам, отмечает "Альфа-Капитал". Так более 68,3% в дополнение к инвестициям в ценные бумаги используют вклады, 29% инвестируют в недвижимость, 23% вкладывают деньги в бизнес, а 9% респондентов приобретают физическое золото в виде слитков или монет.