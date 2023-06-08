МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно понижается в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.

Рынок готов идти выше

К 10.01 мск индекс Мосбиржи понижается на 0,21% — до 2689 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1031,82 пункта.