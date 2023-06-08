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Акции на Мосбирже опускаются утром четверга
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Российский рынок акций умеренно понижается в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. К 10.01 мск индекс Мосбиржи понижается на 0,21% — до 2689... ПРАЙМ, 08.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно понижается в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 мск индекс Мосбиржи понижается на 0,21% — до 2689 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1031,82 пункта.