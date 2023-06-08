МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" и не будет проводить делистинг акций компании класса А, говорится в сообщении компании. Global Ports объявила делистинг с Лондонской биржи

"Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию Яндекса и не будет проводить делистинг акций компании класса А. Уведомление о возможном делистинге "Яндекс" получил в марте 2023 года", — говорится в сообщении.

Согласно решению Nasdaq, ценные бумаги "Яндекса" продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе. На Московской бирже акции "Яндекса" торгуются в обычном режиме.

"Nasdaq учла аргументы, которые "Яндекс" привел в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В ее рамках основную часть бизнеса "Яндекса" предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент "Яндекса", — отметили в компании.

В "Яндексе" отметили, что компания будет и дальше последовательно отстаивать интересы своих акционеров.

В марте Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа объявили о планах делистинга ценных бумаг ряда компаний с основным бизнесом в России, в том числе "Яндекса", HeadHunter, Ozon, Qiwi и ЦИАН. Позже Московская биржа сообщила, что продолжит торги бумагами этих компаний в обычном режиме.

Тогда же "Яндекс" сообщил, что оспорит решение о делистинге своих акций с биржи, при этом возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность компании.

В мае 2011 года Yandex N.V. (материнская компания "Яндекса") провела размещение акций на американской бирже Nasdaq, а три года спустя, в июне 2014 года, бумаги компании начали торговаться на Московской бирже. Торги акциями компании на Nasdaq были приостановлены 28 февраля из-за специальной военной операции на Украине вместе с другими бумагами эмитентов с основным бизнесом в России. На Мосбирже тоже была приостановка, но она завершилась в конце марта 2022 года.

В конце мая "Яндекс" сообщил, что компания получила от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании, включая все предприятия, базирующиеся в России. Отмечалось, что все заявки были рассмотрены советом директоров "Яндекса". Новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент "Яндекса". Все предлагаемые советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.