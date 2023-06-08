МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к умеренному росту в первой половине четверга после небольшого снижения в самом начале торговой сессии, следует из данных Московской биржи. Акции на Мосбирже опускаются утром четверга

К 10.50 мск индекс Мосбиржи растет на 0,2%, до 2700,2 пункта, долларовый индекс РТС снижается — на 0,04%, до 1035,5 пункта. В самом начале торгов индекс Мосбиржи максимально снижался на 0,24%, до 2688,31 пункта, РТС — на 0,46%, до 1031,19 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,29%, до 77,17 доллара за баррель.

В лидерах роста — акции "Мосэнерго" (+3,64%), расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (+2,09%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,68%), акции "Яндекса" (+1,39%) и ТМК (+1,29%).

Сильнее всего снижаются расписки "Европейского медицинского центра" (-3,55%), акции "Совкомфлота" (-2%), "Русгидро" (-1,21%) расписки Globaltrans (-1,11%) и привилегированные акции "Башнефти" (-0,98%).

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может предпринять новые попытки восстановления от локальных минимумов, что станет возможно главным образом благодаря сохранению дивидендных историй, а в случае с долларовым РТС – приостановкой снижения рубля к американской валюте. В остальном макроэкономический и корпоративный календарь как в РФ, так и за рубежом преимущественно спокойны", — говорит аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

Аналитики Промсвязьбанка считают, что сегодня индекс Мосбиржи будет торговаться в близи отметки 2700 пунктов. Они ожидают сохранения спроса на акции ИТ-компаний, а также восстановления части потерь бумаг экспортеров, в частности акций "Татнефти" и "Роснефти".