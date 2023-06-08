МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается во второй половине торгов четверга в отсутствие значимых драйверов для дальнейшего роста, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит в основном слабо растут перед заседанием ФРС США

Индекс Мосбиржи к 14.36 мск рос на 0,44% — до 2706,49 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1038,3 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,55% — до 77,5 пункта.

"Индекс Мосбиржи продолжает держаться недалеко от годового максимума — 2748,6 пункта, консолидируясь в боковом тренде. Полученные дивиденды продолжают поддерживать рынки, однако не обеспечивают полноценного роста. Это связано с отсутствием значимых положительных новостей для ускорения роста", — говорит Дмитрий Постоленко из УК "Первая". При этом внешний фон четверга он характеризует как нейтральный.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Сильнее всего к настоящему моменту растут акции "Русснефти" (+4,27%), "Мосэнерго" (+3,62%), "Яндекса" (+2,62%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2,54%), и расписки TCS Group (банк "Тинькофф") (+2,33%).

"Котировки "Яндекса" поддержали новости об отмене решения Nasdaq о делистинге бумаг этого эмитента в связи с планом реструктуризации и выхода из российских подразделений. Дополнительный позитив связан с сообщениями о старте тестирования такси с автопилотом, в которых в качестве пассажиров принимают участие обычные клиенты сервиса", — комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В аутсайдерах — расписки "Европейского медицинского центра" (-4,16%), акции "Совкомфлота" (-2,32%), привилегированные акции "Башнефти" (-1,68%), акции НМТП (-1,16%), "Соллерса" (-1,14% и расписки Ozon (-0,95%).

Чернов считает, что давление на расписки Ozon оказал отказ Nasdaq отменить запрет на торговлю ценными бумагами компании.

ПРОГНОЗЫ

"Если ситуация на рынке нефти не ухудшится, а рубль не перейдет к активному укреплению, индекс Мосбиржи способен продолжить подъем с ближайшей целью в районе годового максимума, установленного на прошлой неделе чуть ниже уровня 2750 пунктов", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Рынок готов идти выше

Анна Буйлакова из "Финама" также считает, что потенциал роста индекса Мосбиржи ограничен локальным максимумом на отметке 2750 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 8 июня: диапазон 2650–2750 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1020–1050 пунктов", — говорит Чернов.