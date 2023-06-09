МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного растет в первой половине заключительной торговой сессии недели, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи растет на старте торгов пятницы

К 10.54 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,4%, до 2720,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,31%, до 1036,07 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,04%, до 75,99 доллара за баррель.

В лидерах роста — расписки HeadHunter (+6,4%), TCS Group (банк "Тинькофф", +2,94%), акции "Русснефти" (+1,77%) и ВТБ (+1,08%).

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" повышаются на 4,31%. Ранее в пятницу компания сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за 2022 год на 88,2%, до 60,73 миллиарда при росте выручки на 23,6%, до 2,33 триллиона рублей и валовой прибыли на 29%, до 679,125 миллиарда. При этом "кубышка" (стоимость ликвидных активов) компании за этот период выросла на 161 миллиард рублей, до 4,1 триллиона.

Сильнее всего снижаются акции "Мосэнерго" (-2,71%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,07%), акции Polymetal (-0,93%), "Соллерса" (-0,79%) и "Полюса" (-0,42%).

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что российский фондовый рынок может попытаться продолжить рост благодаря оптимистичным настроениям за рубежом и росту акций экспортеров.

Аналитики Промсвязьбанка также ожидают продолжение роста индекса Мосбиржи на пятничных торгах и не исключают, что индикатор может приблизиться к годовым максимумам.