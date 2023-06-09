МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Акции Tesla на предторгах дорожают на 4,58% после новостей о том, что компания предоставит электромобилям General Motors около 12 тысяч зарядных станций в Северной Америке, свидетельствуют данные торгов. Маск подтвердил планы по ребрендингу Twitter

По состоянию на 12.26 мск на предварительных торгах бумаги Tesla дорожают на 4,58%, до 245,61 долларов. Акции General Motors также дорожают на предторгах на 3,57%, до 37,13 долларов за бумагу.

Днем ранее телеканал CNBC, ссылаясь на генерального директора GM, сообщил, что начиная со следующего года автомобили компании в Северной Америке смогут получить доступ к 12 тысячам зарядных станций Tesla благодаря специальному адаптеру. При этом CNBC отметил, что в результате сделки автопроизводитель рассчитывает сэкономить до 400 миллионов долларов из ранее объявленных 750 миллионов долларов инвестиций на создание системы зарядных станций для электромобилей.

Также начиная с 2025 года GE будет оснащать электромобили портом зарядки NACS, устраняя необходимость в адаптере для прямого доступа к зарядным устройствам Tesla.

В конце мая компания Ford также сообщила, что Tesla предоставит электромобилям компании доступ к более чем 12 тысячам зарядных станций Tesla Supercharger в США и Канаде. Ford, как и General Motors, начнет оснащать электромобили портом зарядки NACS с 2025 года.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).