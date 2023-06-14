МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за индексами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растут после выхода данных об инфляции

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,24%, до 3 241,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2 043,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,03%, до 19 529 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,49%, до 2 625,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,28%, до 7 158,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,48%, до 33 508,5 пункта.

Биржи Азии следуют за основными индексами Уолл-стрит, которые закрыли торги вторника умеренным ростом. Рынки продолжали ждать итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, публикация которых запланирована на вечер среды.

Также рынки оценивали макростатистику, опубликованную днем ранее. Годовая инфляция в США по итогам мая замедлилась до 4% с 4,9% месяцем ранее, прогноз составлял 4,1%. И ожидания сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне усилились. Согласно данным CME Group, около 94,2% аналитиков ждут сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне в 5-5,25%, остальные прогнозируют очередное повышение.

"ФРС будет рассматривать результаты статистики как удобный момент для паузы", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий старшего экономиста ACY Securities Клиффорда Беннетта.