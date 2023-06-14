МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Привилегированные акции "Транснефти" подскакивают почти на 6% на фоне рекомендации совета директоров компании по дивидендам за 2022 год, следует из данных Московской биржи.

Лондонская фондовая биржа

Основные фондовые индексы Европы растут на торгах среды

На 13.12 мск бумаги дорожают на 5,77%, до 142 тысяч рублей. Максимально в ходе торгов акции подскакивали на 7,64%, до 144,5 тысячи рублей.

Ранее в среду совет директоров "Транснефти" рекомендовал дивиденды в размере 16655,2 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию.