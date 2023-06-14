МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Привилегированные акции "Транснефти" подскакивают почти на 6% на фоне рекомендации совета директоров компании по дивидендам за 2022 год, следует из данных Московской биржи. Основные фондовые индексы Европы растут на торгах среды

На 13.12 мск бумаги дорожают на 5,77%, до 142 тысяч рублей. Максимально в ходе торгов акции подскакивали на 7,64%, до 144,5 тысячи рублей.

Ранее в среду совет директоров "Транснефти" рекомендовал дивиденды в размере 16655,2 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию.