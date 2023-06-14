2023-06-14T13:24:10+03:00
2023-06-14T13:24:10+03:00
2023-06-14T13:24:10+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230614/840823673.html
Привилегированные акции "Транснефти" дорожают на шесть процентов
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. Привилегированные акции "Транснефти" подскакивают почти на 6% на фоне рекомендации совета директоров компании по дивидендам за 2022 год, следует из данных Московской биржи. На... ПРАЙМ, 14.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Привилегированные акции "Транснефти" подскакивают почти на 6% на фоне рекомендации совета директоров компании по дивидендам за 2022 год, следует из данных Московской биржи.
На 13.12 мск бумаги дорожают на 5,77%, до 142 тысяч рублей. Максимально в ходе торгов акции подскакивали на 7,64%, до 144,5 тысячи рублей.
Ранее в среду совет директоров "Транснефти" рекомендовал дивиденды в размере 16655,2 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию.