МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Акции второго и третьего эшелонов, котирующиеся на Московской бирже, занимают не более трети в портфелях розничных инвесторов; интерес к бумагам обусловлен спекулятивными настроениями, выплатой дивидендов компаниями, а также фундаментальной недооцененностью акций и долгосрочными целями игроков рынка, считают опрошенные РИА Новости эксперты крупнейших финорганизаций. Фьючерсы: что за финансовый инструмент, его плюсы и минусы

Во вторник Банк России отмечал в своем "Обзоре рисков финансовых рынков", что в конце 2022 — начале 2023 года были зафиксированы случаи, когда торговое поведение физических лиц приводило к значительной волатильности акций второго и третьего эшелонов. По оценке ЦБ, причинами повышенного внимания розничных инвесторов к акциям второго и третьего эшелонов могло стать отсутствие корпоративных новостей по крупным эмитентам и заполнение медиаповестки регулярными статьями о взлете стоимости акций второго и третьего эшелонов.

"За последние несколько лет доля второго эшелона в портфелях инвесторов менялась незначительно и сейчас составляет примерно 30%", — говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

По данным пресс-службы "Финама", медианная доля акций второго-третьего эшелонов против первого эшелона в портфеле клиентов, на 31 мая 2021 года составляла 34,9%, на 31 мая 2022 года – 41,49%, а на 31 мая текущего года – 28,86%.

Руководитель группы продаж и клиентских операций ПСБ Игорь Федосенко отмечает, что сегодня в портфелях клиентов банка акции второго и третьего эшелонов занимают порядка 5-10%. Примерно такая же доля сохранялась и год назад, при этом доля конкретной акции могла расти прямо пропорционально увеличению средних биржевых оборотов и темпу прироста цены, указывает он.

В пресс-службе ВТБ отметили, что в настоящее время соотношение вложений в "голубые фишки" и в акции второго-третьего эшелонов в портфелях неквалифицированных инвесторов составляет 80% на 20%. Соотношение не изменилось относительно уровня 2021 года, хотя год назад предпочтение в отношении ликвидных инструментов было более выраженным (83% на 17%), добавили в банке.

ИНТЕРЕС К АКЦИЯМ ВТОРОГО-ТРЕТЬЕГО ЭШЕЛОНОВ

"Природа интереса инвесторов к этому классу инструментов разная: кто-то видит фундаментально сильно недооцененные активы, какая-то часть инвесторов небезосновательно рассчитывает на щедрые дивиденды ряда компании. И на практике этот расчет оказывается очень верным: несколько стабильно функционирующих компании в новых реалиях рынка после 2022 года весьма щедро выплачивают дивиденды своим акционерам", — добавляет Леснов из "Финама". Число клиентов на брокерском обслуживании выросло в первом квартале

"Если говорить о возросшей клиентской активности, то обороты по отдельным бумагам могли расти кратно, это объясняется спекулятивными настроениями отдельных инвесторов. Вторая причина растущего интереса инвесторов к покупке таких бумаг связана со значительной недооцененностью рынка акций. За последний год специфика фондового рынка привела к росту волатильности и, как следствие, более высокому спросу со стороны клиентов к таким фондовым активам", — в свою очередь замечает Федосенко из ПСБ.

Помимо спекулятивных настроений, которые во многом и послужили причиной высокой волатильности, многие инвесторы покупали бумаги второго и третьего эшелонов с долгосрочными целями, основываясь на фундаментальных показателях компаний и происходящих изменениях в экономике, также называет причины он.

В то же время эксперт считает, что если рынок перейдет к консолидации или начнет снижаться, то и доля рискованных активов в портфелях уменьшится.

И.о. руководителя розничного инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрей Недбайло отмечает, что не наблюдает значительного увеличения интереса неквалифицированных инвесторов к низколиквидным акциям, при этом имеет умеренный рост объемов вложений в облигации и БПИФ.

"Мы не видим существенного изменения в поведении наших клиентов. Доля инвестиционных продуктов, в которые клиенты инвестировали до 2023 года, остается стабильной. На фоне восстановления рынка отмечаем небольшое увеличение интереса клиентов к акциям из всех эшелонов", — сказали в пресс-службе ВТБ.