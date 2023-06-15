МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут после выхода данных о заметном увеличении показателей промышленного производства и розничных продаж в Китае, свидетельствуют данные торгов. Немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический максимум

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,09%, до 3 231,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 2 050,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,76%, до 19 556 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,43%, до 2 608,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,23%, до 7 178 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,49%, до 33 650,5 пункта.

Рынки обратили внимание на макростатистику. Так, объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам мая вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае с начала года (в январе-мае) вырос на 9,3%, составив 18,763 триллиона юаней (2,615 триллиона долларов).

Также инвесторы оценивали действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила учётную ставку на уровне 5-5,25% годовых после цикла из повышений по итогам десяти заседаний подряд. Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля.