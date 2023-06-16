МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается на фиксации прибыли игроками после позитивного старта торгов, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Сбербанк отметил активное расширение своей акционерной базы

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.32 мск снижался на 0,11% — до 2796,96 пункта, долларовый РТС — на 0,01%, до 1054,2 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,33%.

В лидерах снижения – расписки Европейского медицинского центра (-2,25%), акции "Яндекса" (-2,23%), расписки "Циана" (-1,89%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,47%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,44%) и расписки Ozon (-1,38%).

При этом растут акции ТМК – на 5,03%, "Черкизово" — на 3,19%, "Распадской" — на 2,48% и "Русала" — на 2%.

"Накануне рынок весьма резво обновил годовой максимум. При этом прямых поводов для этого не было, если не считать заявление помощника президента РФ Максима Орешкина по поводу нецелесообразности повышения налогов. В пятницу, как правило, после роста в течение недели рынок накрывает волна фиксации прибыли", — прокомментировал РИА Новости эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Штурм отметки 2800 пунктов по индексу Мосбиржи оказался неубедительным, хотя индекс смог закрыться выше этой отметки на дневном графике. Тем не менее, ее еще нужно удержать. При этом снижение рынка сопровождается укреплением рубля, который смог уже обновить максимум предыдущего дня, укрепляясь до отметки 83,55 за доллар", — добавил он.