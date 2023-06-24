МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российские акции на внебиржевой площадке "Тинькофф Инвестиции" падали утром на 2-7% до момента их остановки, следует из данных площадки. Российский рынок акций снизился

К 11.35 мск акции Московской биржи на "Тинькофф Инвестиции" снижались на 4,77%, — до 114,95 рубля. В пятницу акции Московской биржи по итогам вечерней сессии на организованных торгах снизились на 1,93%, до 120,72 рубля.

Что касается наиболее тяжеловесных бумаг индекса Мосбиржи, то обыкновенные акции Сбербанка подешевели утром на внебиржевых торгах "Тинькофф Инвестиции" на 5,29%, до 223,2 рубля, акции "Лукойла" – на 6,8%, до 4687,5 рубля, акции "Роснефти" – на 2,86%, до 454,15 рубля, "Газпрома" – на 2,36%, до 161,88 рубля.

По состоянию на 11.42 мск внебиржевые торги ценными бумагами в "Тинькофф Инвестициях" были недоступны.

Индекс Мосбиржи IMOEX2 по итогам вечерней сессии пятницы упал на 2,79%, до 2737,15 пункта.