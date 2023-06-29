МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в четверг закрылся повышением на 0,56% по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля к доллару и росте бумаг экспортеров, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Российский рынок акций в основную сессию повысился

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,56% — до 2796,41 пункта, долларовый РТС снизился на 0,77%, до 1006,83 пункта.

Рост рынка обеспечен ослаблением рубля, которое поддерживает покупательский интерес в акциях экспортёров, при этом поток корпоративных новостей минимальный, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

"Уверенно смотрелись представители нефтегазового сектора, в особенности бумаги "Сургутнефтегаза". Котировки Brent предприняли очередную попытку дотянуться до отметки 75 долларов за баррель, но усиление доллара к основным валютам и неопределенность прогнозов по мировому спросу на энергоносители препятствуют удорожанию "черного золота", — также замечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидеры роста вышли бумаги группы "Сегежа" (+5,96%) после сообщений компании о планах экспортировать свою продукцию в некоторые страны Африки, замечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Также в лидерах роста бумаги "Сургутнефтегаза" (префы поднимаются на 2,19%, обыкновенные акции — на 1,61%), акции "Аэрофлота" (+2,02%), "Черкизово" (+1,82%), "Алросы" (+1,78%), ЛСР (+1,34%), а также обыкновенные акции "Мечела" (+1,23%), АФК "Система" (+1,16%) и расписки ГК "Эталон" (+1,13%).

В лидерах падения — расписки "Европейского медцентра" (-2,14%), акции "Ренессанс Страхования" (-1,65%), расписки ЦИАНа (-1,53%) и акции Polymetal (-1,21%).

Обыкновенные акции "Ростелекома" на вечерней сессии перешли к снижению после сообщения о том, что совет директоров компании отменил решение о созыве годового собрания акционеров, запланированного на 30 июня. К 20.58 мск обыкновенные акции "Ростелекома" снижаются на 1,32%, до сообщения они росли на 1,01%.

ПРОГНОЗЫ

Годовые собрания акционеров в последний июньский день проведет целый ряд отечественных компаний, в том числе "Газпром", АФК "Система", НЛМК, "Сургутнефтегаз", "Лензолото" и другие, напоминает Бахтин.

По его мнению, индекс Мосбиржи на 30 июня будет находиться в диапазоне 2725-2825 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 30 июня: продолжение колебаний в диапазоне 2750-2850 пунктов", — считает Мильчакова.