Акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщает компания.
"Акционеры ПАО "НЛМК" на состоявшемся 30 июня 2023 года годовом общем собрании в соответствии с рекомендацией совета директоров приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/Stocks/20230630/840962268.html
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