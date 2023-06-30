МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщает компания. Акционеры трех компаний утвердили решение не платить дивиденды

"Акционеры ПАО "НЛМК" на состоявшемся 30 июня 2023 года годовом общем собрании в соответствии с рекомендацией совета директоров приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года", — говорится в сообщении.