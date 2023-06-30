МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы и неделю в целом лишь символическим повышением, не показав какой-либо явно выраженной динамики, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,03%, до 2797,37 пункта, долларовый индекс РТС при этом существенно снизился — на 2,37%, до 982,94 пункта на фоне серьезного роста курса доллара к рублю.

За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,08%. Долларовый индекс РТС при этом существенно опустился — на 5,49% из-за резкого ослабления отечественной валюты на этой неделе.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19.39 мск дорожал на 1,02%, до 75,27 доллара за баррель.

"Стабильность рынка обеспечивали многочисленные дивидендные истории и ожидания закрытия дивидендных реестров, в частности, по таким эмитентам как "Башнефть", "Транснефть", НМТП, МТС, ЛСР, "Татнефть", "Совкомфлот", "Русгидро", ОГК-2 (доходность по этим эмитентам составляет 5-12%)", — отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".

Александр Бахтин считает, что одни инвесторы сегодня предпочли перенести покупки на начало следующей недели, а другие фиксировали прибыль, опасаясь реализации каких-либо рисков в течение выходных, чем и объясняется невыразительная динамика сегодняшних торгов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста оказались акции "Сегежи" (+3,65%), "Алросы" (+2,55%), "Инарктики" (+2,09%), НЛМК (+1,64%) и ММК (+1,61%).

Расписки Qiwi при этом подорожали на 1,46% на фоне завершения компанией первого этапа реструктуризации, предполагавшего консолидацию российских активов в рамках АО "Киви". Привилегированные акции "Транснефти" повысились на 1,61% на фоне утверждения акционерами дивидендов за 2022 год в размере 16665,2 рубля.

Сильнее всего снизились привилегированные (-2,59%) и обыкновенные (-1,33%) акции "Ростелекома", акции МТС (-1,98%), расписки VK (-1,51%), акции "Аэрофлота" (-1,35%) и Polymetal (-1,26%).

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global полагает, что бумаги МТС продолжили корректироваться после прохождения дивидендной отсечки.

ПРОГНОЗЫ

Кожухова считает, что технически индекс Мосбиржи может вырасти в районе среднесрочного сопротивления на отметке 2850 пунктов, однако к концу следующего месяца российский рынок акций останется без дивидендного фактора, что может лишить его одного из главных драйверов роста.

Бахтин полагает, что при благоприятной конъюнктуре индекс Мосбиржи может преодолеть промежуточное сопротивление вблизи 2805 пунктов. Его прогноз на сессию понедельника — коридор 2725-2825 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 3 июля: диапазон 2750–2850 пунктов", — заключает Мильчакова.