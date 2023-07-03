МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется стабильно, не показывая каких-либо существенных изменений в первой половине понедельника, следует из данных Московской биржи. Валюты Австралии и Новой Зеландии сохраняют силу утром понедельника

К 10.58 мск индекс Мосбиржи символически понижается на 0,07%, до 2795,31 пункта, долларовый индекс РТС при этом повышается на 0,56%, до 988,45 пункта на фоне снижения курса доллара на 0,49%, до 89,12 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,07%, до 75,36 доллара.

Сильнее всего на фоне дивидендной отсечки снижаются акции "Мосэнерго" (-7,2%). Также ощутимо дешевеют акции "Сегежи" (-2,02%), МТС (-1,58%), ЛСР (-1,33%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-0,76%).

В лидерах роста котировок — акции "СмартТехГрупп" (CarMoney), растущие на 5,3% относительно стоимости произошедшего сегодня первичного публичного размещения. Кроме этого, заметно растут акции ММК (+2,06%), "Алросы" (+2,03%), En+ Group (+1,88%), "Северстали" (+1,65%) и НЛМК (+1,31%).

"Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи удержится в диапазоне 2760-2810 пунктов. Поддерживающим фактором, в условиях склонности участников рынка инерционно наращивать "длинные" позиции, выступает отсутствие значимых негативных событий по итогам прошедших выходных. В то же время давление будет оказывать крепнущий рубль, из-за чего в аутсайдерах могут оказаться экспортёры, а также слабость нефтяных котировок", — считают аналитики Промсвязьбанка.