МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первой половине дня перешел к ощутимому снижению после символического роста на открытии торгов, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе слабо меняются во вторник

К 10.39 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,52% — до 2779,41 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,98%, до 983,16 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи повышался в пределах 0,1%, а РТС снижался лишь в пределах 0,1%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent к текущему моменту дорожает на 0,87% — до 75,3 доллара за баррель.

Сильнее всего снижаются обыкновенные (-4,04%) и привилегированные (-3,71%) акции "Башнефти", акции ЛСР (-3,63%), "Соллерса" (-3,13%) и "Яндекса" (-1,75%).

Акции "Совкомфлота" теряют 4,36% своей стоимости на фоне дивидендной отсечки.

Растут лишь расписки Globaltrans (+1,97%), акции ВТБ (+0,88%), Genetico (+0,5%) и МТС (+0,37%).

Аналитики Промсвязьбанка считают, что во вторник индекс Мосбиржи может вновь протестировать отметку 2800 пунктов. При этом они отмечают, что рынок не может удержать этот уровень последние три торговые сессии.

"Вполне вероятно, если уровень не будет преодолен в ближайшие дни, российский рынок может начать снижаться из-за отсутствия триггеров, которые бы поддерживали дальнейший рост рынка", — полагают аналитики.