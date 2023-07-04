МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,51%, следует из данных Московской биржи. Рынок золота вырос в 2,8 раза на Мосбирже с января по июнь

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,51%, до 2808,22 пункта, долларовый РТС снизился на 0,55%, до 987,43 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 65 копеек, до 89,35 рубля.