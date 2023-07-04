2023-07-04T19:07:27+03:00
2023-07-04T19:07:27+03:00
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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230704/840997613.html
Российский рынок акций повысился на 0,5 процента
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Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,51%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,51%, до... ПРАЙМ, 04.07.2023
акции, рынки, экономика, новости, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,51%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,51%, до 2808,22 пункта, долларовый РТС снизился на 0,55%, до 987,43 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 65 копеек, до 89,35 рубля.