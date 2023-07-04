МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник умеренно повысился на фоне возобновившегося ослабления рубля и подорожания нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Цены на газ в Европе выросли по итогам вторника на четыре процента

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,51%, до 2808,22 пункта, долларовый РТС снизился на 0,55%, до 987,43 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 65 копеек, до 89,35 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК СЛЕГКА ПРИБАВИЛ

Российский рынок акций во вторник немного повысился по индексу Мосбиржи на фоне нового ослабления рубля и роста рынка нефти.

"Российский рынок акций во вторник продолжил двигаться в разнонаправленном ключе при слабой волатильности. Индекс Мосбиржи пока не может уверенно закрепиться выше 2800 пунктов. Слабость рубля привлекает внимание инвесторов к акциям экспортеров, однако в целом наблюдается локальный дефицит идей и драйверов для роста, особенно на фоне выходного дня в США (там отмечается День независимости)", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.59 мск росла на 2% до 76,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилизировался около 103 пунктов. Западноевропейские фондовые рынки падали на 0,1-0,2%.

В лидерах повышения цены на Московской бирже – акции "Глобалтранс" (+6%), "Лукойла" (+2,7%), ВТБ (+2,6%), МТС (+2,2%), "Русала" (+1,4%). Упали акции ТМК (-4%), ЛСР (-2,2%), бумаги Fix Price (-2,1%), НМТП (-1,6%), ПИКа (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ

В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, в Вене в середине недели состоится Международный семинар ОПЕК+, Минфин РФ опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июне и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу, рассуждает о факторах динамики фондовых индексов Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Общая картина по индексу Мосбиржи не меняется – следующая за локальным сопротивлением у 2800 пунктов, цель его роста находится на уровне 2820–2830 пунктов. Наш прогноз на 5 июля по индексу Мосбиржи – 2725-2825 пунктов", — говорит он.

Индекс Мосбиржи к завершению сессии отвоевал все внутридневные потери не в последнюю очередь благодаря покупкам акций нефтегазового сектора, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Индикатор Мосбиржи удерживает поддержку 2780 пунктов и поборется за уровень 2800 пунктов в преддверии важных дивидендных отсечек", — добавляет она.

Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться близи локального максимума выше уровня поддержки, сформированного в районе 2740 пунктов, отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам".

"Если консолидация завершится возобновлением роста индекса, то его следующей целью может стать уровень 3150-3200 пунктов", — оценивает он.