МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно понижается в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Без единой тенденции в голубых фишках

К 10.01 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,34%, до 2798,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 981,3 пункта.