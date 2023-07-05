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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230705/841003240.html
Российский рынок акций открыл торги снижением
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Российский рынок акций умеренно понижается в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. К 10.01 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,34%, до 2798,55 пункта,... ПРАЙМ, 05.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно понижается в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,34%, до 2798,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 981,3 пункта.