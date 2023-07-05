МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо снижается перед предстоящими дивидендными отсечками, оставаясь выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов. Фондовые биржи АТР снизились после статданных по Китаю

К 15.11 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,12% — до 2804,7 пункта, долларовый РТС — на 1,57%, до 971,97 пункта. В первой половине сессии индекс Мосбиржи колебался в пределах 2795,4-2813,76 пункта.

Курд доллара расчетами "завтра" растет на 1,77 рубля — до 90,95 рубля.

НЕУСТОЙЧИВЫЙ ОПТИМИЗМ

"Открывшись вниз, российский рынок сразу перешел к активному повышению, несмотря на ухудшение внешнего фона. Индекс Мосбиржи вновь переписал двухнедельный максимум, однако затем стал сдавать позиции", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Валютный фактор не сумел сохранить восходящую динамику нашего рынка, хотя рубль быстро дешевеет. Вероятно, препятствием для устойчивого повышения у нас выступает "навес" продаж акций, связанный с предстоящими дивидендными отсечками некоторых компаний и в целом завершением сезона дивидендов", — добавляет он.

Индекс Мосбиржи вернулся выше 2800 пунктов, тем самым сохраняется возможность для дальнейшего продвижения вверх — в район 2850 пунктов, говорит в свою очередь Иван Капустянский из УК "Первая". Однако оптимизм на рынке остается неустойчивым, считает он.

"В среду, 5 июля, российский фондовый рынок показывает противоречивую картину. Индекс Мосбиржи отступает на 0,1%, а рассчитываемый в долларах индекс РТС снижается, отражая рост американской валюты. В то же время заметное ослабление рубля оказывается на руку российским экспортерам. Абсолютное большинство бумаг в составе индексов к середине дня находится в плюсе, после того как накануне вечером после завершения основной биржевой сессии они показали снижение", — замечает Алексей Калачев из "Финама".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Сильнее всего снижаются к текущему моменту акции ТМК (-4,23%), расписки ЦИАНа (-2,39%), акции девелопера ПИК (-0,072%), акции "Русгидро" (-0,62%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-0,55%), акции ЛСР (-0,45%) и префы "Башнефти" (-0,44%). Оборот торгов зарубежными акциями на "СПБ Бирже" снизился в июне

В лидерах роста – префы "Мечела" (+4,23%), акции "Сегежи" (+3,89%), обыкновенные акции "Мечела" (+3,82%), акции "Эн+Групп" (+3,2%) и НМТП (+2,84%).

Акции "Сегежи" продолжают обновлять максимумы с сентября 2022 года без фундаментальных новостей, отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".

"Накануне акционеры компании подтвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год, но ранее глава "Сегежи" не исключил возвращения к дивидендам за третий квартал текущего года, что, очевидно, толкает акции выше. Кроме того, в первом квартале текущего года более половины выручки компании пришлось на экспорт, что делает ослабление рубля потенциальным позитивным фактором для "Сегежи", — комментирует она.

ПРОГНОЗЫ

Если нефтяные цены возобновят активный рост, а рубль хотя бы останется около достигнутых минимумов с марта прошлого года, индекс Мосбиржи может попытаться обновить исторический максимум в 2822 пунктов, установленный две недели назад, считает Бабин.

"Внешний фон остается скорее минорным. Мировые рынки с настороженностью ожидают открытия фондовой Америки после празднования Дня независимости. Судя по динамике фьючерсов на американские индексы, открытие ожидается в отрицательной зоне, и это может оказать психологическое давление в том числе и на российский рынок", — отмечает в свою очередь Калачев.