МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Акции на Мосбирже немного опускаются во второй половине дня

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,11%, до 2805 пунктов ровно, долларовый РТС упал на 1,83%, до 969,33 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 2 рубля — до 91,18 рубля.