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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230705/841011173.html
Российский рынок акций снизился на 0,1 процента за основную торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,11%, до... ПРАЙМ, 05.07.2023
акции, рынки, экономика, новости, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,1%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,11%, до 2805 пунктов ровно, долларовый РТС упал на 1,83%, до 969,33 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 2 рубля — до 91,18 рубля.