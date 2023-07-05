МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду немного снизился на слабом внешнем фоне, при этом поддержку ему продолжает оказывать сильное падение рубля, следует из данных торгов и комментария эксперта. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,11%, до 2805 пунктов ровно, долларовый РТС упал на 1,83%, до 969,33 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 2 рубля — до 91,18 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК СЛЕГКА ПОНИЗИЛСЯ

Российский рынок акций в среду немного опустился по индексу Мосбиржи на фоне нового сильного ослабления рубля.

"Российский рынок акций в среду, как и накануне, показал невыразительную динамику: индекс Мосбиржи вяло курсировал вблизи отметки 2800 пунктов. Выраженная слабость рубля играет на руку экспортерам, однако слабый внешний фон и фактор дивидендных отсечек сдерживают повышательное движение", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 19.35 мск повышалась на 0,8%, до 76,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавлял 0,2%, до 103,3 пункта. Западные фондовые рынки падали на 0,1-1%.

В лидерах падения цены на Московской бирже в основную сессию – акции ТМК (-4%), бумаги "Циана" (-2,3%), ПИКа (-0,7%), ВТБ (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%). Выросли акции "Сегежи" (+4,8%), НМТП (+3,7%), "Совкомфлота" (+3%), "Русала" (+2,4%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи остается выше 2800 пунктов, сохраняя возможность для дальнейшего продвижения вверх, однако для этого не хватает драйверов, считает Иван Иван Капустянский из УК "Первая".

Пока значимых поводов для уверенного выхода индекса Мосбиржи из текущего боковика не просматривается, также полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Умеренным драйвером к росту в июле может быть реинвестирование дивидендов, полученных под занавес дивидендного сезона. Наш прогноз на 6 июля по индексу Мосбиржи – 2725-2825 пунктов", — добавляет он.

Близость уровня сопротивления в районе 2820 пунктов по индексу Мосбиржи ограничивает шансы на более уверенный его рост, отмечает Анна Буйлакова из ФГ "Финам". "На коррекции индекс может опуститься к 2740 пунктам", — добавляет она.