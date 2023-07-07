МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет в пределах 0,1%, следует из данных Московской биржи.

К 10.03 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,04%, до 2820,65 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,09%, до 971,77 пункта. Мосбиржа прокомментировала эмитентов рынка акций