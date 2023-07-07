2023-07-07T10:04:00+03:00
2023-07-07T10:10:51+03:00
2023-07-07T10:04:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230707/841024650.html
Российский рынок акций растет на 0,1 процента на старте торгов
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет в пределах 0,1%, следует из данных Московской биржи. К 10.03 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,04%, до 2820,65 пункта,... ПРАЙМ, 07.07.2023
новости, акции, рынки, мосбиржа, акции
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392928.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392928.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392927.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392927.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392915.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392915.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20230706/841022705.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет в пределах 0,1%, следует из данных Московской биржи.
К 10.03 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,04%, до 2820,65 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,09%, до 971,77 пункта.