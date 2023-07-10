МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Акции Alibaba Group и Tencent в Гонконге в понедельник подорожали. Штраф в размере 984 млн долларов, наложенный Пекином на основанную Джеком Ма Ant Group, похоже, сигнализирует об окончании жесткого курса регуляторов в отношении национального технологического сектора. Гонконг изменит налоговые механизмы после попадания в "серый" список ЕС

После того как в пятницу было объявлено о штрафе, аффилированная структура Alibaba анонсировала обратный выкуп акций, в рамках которого эта финансово-технологическая фирма оценивается с 75%-ным дисконтом к оценке, заявленной во время отмененного первичного публичного размещения акций. Тем не менее обратный выкуп может обеспечить ликвидность и определенность для инвесторов.

Помимо Ant, власти Китая в пятницу также объявили, что оштрафовали Tenpay, платформу онлайн-платежей Tencent, почти на 3 млрд юаней (414,88 млн долларов) за нарушения в таких областях, как управление данными клиентов.

Народный банк Китая (PBOC) в пятницу заявил, что большинство серьезных проблем для финансовых бизнесов компаний-платформ были устранены и регуляторы теперь переключат внимание с определенных фирм на общее регулирование отрасли.

"Мы считаем данное заявление ключевым моментом для создания постоянной, определенной и видимой регуляторной среды для китайских интернет-фирм", — написали в заметке для клиентов аналитики Huatai Research.

Акции Alibaba в Гонконге подорожали на 3,2%, а бумаги Tencent — на 1,5%. Акции обеих фирм обошли индекс широкого рынка, повысившийся на 0,8%.

"Их акции сегодня заметно восстановились, в основном на ожиданиях того, что регуляторное давление материкового правительства ослабнет", — считает исполнительный директор Kingston Securities Дики Вон.

Alibaba, выделившая Ant 11 лет назад и владеющая 33% ее акций, в воскресенье заявила, что рассматривает возможность поучаствовать в ее обратном выкупе акций, в результате которого акции будут переданы в программу мотивации сотрудников. СМИ узнали о масштабных сокращениях в облачном подразделении Alibaba

Ant в субботу сообщила, что предложила всем своим акционерам выкупить до 7,6% акций по цене, согласно которой вся группа оценивается примерно в 78,5 млрд долларов.

Для сравнения, в 2020 году она оценивалась в 315 млрд долларов и собиралась провести крупнейшее в мире IPO, если бы китайские регуляторы не отменили его в последний момент.

Утверждение штрафа для Ant открывает для нее возможности получить лицензию финансовой холдинговой компании, нарастить темпы роста и в итоге вернуться к планам выхода на публичный фондовый рынок.

Тем не менее аналитики сомневаются, что в ближайшее время Ant решится на получение листинга.

"Согласно компании, причиной для обратного выкупа акций является необходимость обеспечить ликвидность для существующих инвесторов, а также привлечь и удержать талантливых сотрудников за счет схем поощрения", — говорит Ошадхи Кумарасири, аналитик LightStream Research, публикующий свои материалы на Smartkarma.

"Обе эти цели Ant могла бы достигнуть путем IPO… Это значит, что IPO фактически отложено", — добавил он.