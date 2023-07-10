МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Акции золотодобывающей компании "Полюс" растут почти на 15% на фоне новостей об одобрении советом директоров компании программы обратного выкупа акций, следует из данных торгов на Московской бирже. Акции китайских интернет-компаний подорожали в понедельник

К 12.12 мск акции дорожают на 14,9%, до 12309 рублей — максимума с мая прошлого года. Индекс Мосбиржи в это же время растет на 1,1%, до 2863,56 пункта.

Ранее в понедельник "Полюс" сообщил, что его совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций в объеме до 29,99% от капитала по 14,2 тысячи рублей за акцию.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами компании являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%). "Полюс" в 2022 году снизил добычу золота на 6% — до 2,6 миллиона унций (79 тонн).